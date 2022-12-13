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مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة الشايع الدولية توفر شواغر وظيفية بالرياض (رجال / نساء) في مجال المطاعم، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– طاهٍ مبتدئ.
– طباخ تجهيز.
– مساعد طباخ.
– طاقم خدمة.
– مقدم طعام.

موقع العمل:

– في أحد المطاعم التالية (تشيزكيك فاكتوري – تكساس روود هاوس- بي اف تشانغز – ريزينج كينز – شيك شاك – بينك بيري).

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المتطلبات:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- مبادئ باللغة الإنجليزية.

3- يفضل من لديه خبرة في مجال الطبخ والمطاعم.

المزايا والحقوق الوظيفية:

– راتب أساسي – بدل سكن – بدل نقل.

– تأمين طبي.

– عمولات شهرية

– دورات تطويريه وتدريبية.

– بطاقة تخفيض للموظف وبطاقتين للأهل أو للأصدقاء على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة.

ملاحظة:

– الوظائف فقط بمدينة الرياض.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/19هـ الموافق 2022/12/13م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
[email protected]

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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