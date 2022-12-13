وظائف إدارية وهندسية وصحية في نيوم

– درجة دبلوم في إدارة الأعمال أو تخصص ذات صلة. – خبرة لا تقل عن 4 سنوات من الخبرة في مجال الأمن والسلامة والصحة المهنية والبيئة. – راتب يصل إلى 7,000 ريال.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع