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وظائف خالية في مكة المكرمة

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شكرا لقرائتكم وظائف خالية في مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جمعية البيضاء للتنمية في مكة المكرمة عن توفر عدد من الفرص الوظيفية لمواطني المملكة العربية .

تفاصيل الوظائف

وقالت الجمعية إن الوظائف المتاحة على مسميات :

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  • أخصائي تسويق
  • أخصائي مشاريع

واشترطت الجمعية في المتقدمين ما يلي:

  • سعودي الجنسية
  • الحصول على مؤهل عالٍ.
  • شهادة مهنية مع خبرة في المجال.

جمعية البيضاء

يذكر أن الجمعية تعمل على تأسيس مجتمعات قروية مستقرة ومزدهرة اقتصاديًا واجتماعيًا ومستدامة عبر بناء الشراكات والتحالفات اللازمة لتهيئة البنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية وتمكين أفرادها ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم في التنمية المحلية.

كما تعمل على بناء مساكن خيرية وتوفيرها للمحتاجين وتهيئتها بالبنية التحتية وتوفير الخدمات التي يحتاجها المستفيدون. وتهدف أيضًا لرفع مستوى الوعي بين المستفيدين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم ودعم المشروعات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المستفيدين.

جمعية البيضاء

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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