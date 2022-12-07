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شكرا لقرائتكم وظائف بـ هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- أخصائي حاسب آلي.
2- أخصائي هندسة برمجيات.
3- أخصائي حاسب أول.
4- أخصائي أول هندسة البرمجيات.
5- كبير أخصائي هندسة البرمجيات.
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التخصصات المطلوبة:
– (هندسة الحاسب، علوم الحاسب، تقنية المعلومات، نظم المعلومات، هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/13هـ الموافق 2022/12/07م.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا