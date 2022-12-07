وظائف بـ هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي حاسب آلي.

2- أخصائي هندسة برمجيات.

3- أخصائي حاسب أول.

4- أخصائي أول هندسة البرمجيات.

5- كبير أخصائي هندسة البرمجيات.

قد يهمّك أيضاً

التخصصات المطلوبة:

– (هندسة الحاسب، علوم الحاسب، تقنية المعلومات، نظم المعلومات، هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/13هـ الموافق 2022/12/07م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا