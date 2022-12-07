وظائف

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن 30 وظيفة في 4 مدن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن 30 وظيفة في 4 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر أكثر من 30 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى، في (جدة، تبوك، الخرج، شرورة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– فني رعاية مرضى.
– صيدلي.
– أخصائي أشعة.
– فني صحة عامة.
– فني تمريض.
– مدير التمريض.
– نائب طوارئ.
.. وأخرى.

قد يهمّك أيضاً

Img
Img

أماكن العمل:

1- مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
2- إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.
3- مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية.
4- مستشفى القوات المسلحة بشرورة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

MO Nasa

MO Nasa

قد تقرأ أيضا