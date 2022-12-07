شكرا لقرائتكم الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن 30 وظيفة في 4 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر أكثر من 30 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى، في (جدة، تبوك، الخرج، شرورة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف المتاحة: – فني رعاية مرضى.

– صيدلي.

– أخصائي أشعة.

– فني صحة عامة.

– فني تمريض.

– مدير التمريض.

– نائب طوارئ.

.. وأخرى. قد يهمّك أيضاً أماكن العمل: 1- مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

2- إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.

3- مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية.

4- مستشفى القوات المسلحة بشرورة. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا