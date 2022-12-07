شكرا لقرائتكم أمانة العاصمة المقدسة تعلن أسماء 125 مرشحاً ومرشحة على وظائفها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت أمانة العاصمة المقدسة أسماء 125 مرشحاً ومرشحة على الوظائف السابقة عبر (جدارات) لشغل 23 وظيفة هندسية وإدارية وتقنية.

الوظائف بنظام التعاقد

وأوضحت الأمانة، أن الوظائف المتاحة بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

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