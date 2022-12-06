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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بـ المجلس الصحي السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن المجلس الصحي السعودي بمدينة الرياض من خلال موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف قانونية شاغرة (لا تشترط الخبرة) لحملة الشهادة الجامعية في تخصص (القانون، الأنظمة، الحقوق) أو ما يعادلها، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– أخصائي قانوني مساعد.
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الشروط:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (القانون، الأنظمة، الحقوق) أو ما يعادلها من تخصص مشابه.
2- لا تشترط وجود خبرة سابقة.
3- الكفاءات والمهارات الفنية والسلوكية التي تتطلبها الوظيفة.
4- اجتياز المقابلة الشخصية .
5- اجتياز الاختبارات التي قد تحددها الجهة.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/12هـ الموافق 2022/12/06م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/19هـ الموافق 2022/12/13م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا