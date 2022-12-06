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مجموعة العليان توفر 19 وظيفة في 4 مدن

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شكرا لقرائتكم مجموعة العليان توفر 19 وظيفة في 4 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة العليان عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 19 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في (الرياض، جدة، الدمام، الجبيل)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مندوب مبيعات.
– مساعد مدير التخطيط المالي.
– محاسب أول.
– مشرف الخدمات.
– مُحلل مالي.
– أمين الصندوق (كاشير).
– تنفيذي مبيعات أول.
– مسؤول أول الفعالية التنظيمية.
– مدير الاستدامة.
– مدير تخطيط العمليات.
– مهندس ما بعد البيع.
– محاسب.
– مساعد تقني (ثانوية).
– ميكانيكي ثاني.
– أخصائي مشتريات.
.. وأخرى.

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أماكن العمل:

– (الرياض، جدة، الدمام، الجبيل).

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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