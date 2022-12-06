شكرا لقرائتكم مجموعة العليان توفر 19 وظيفة في 4 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة العليان عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 19 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فأعلى في (الرياض، جدة، الدمام، الجبيل)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.