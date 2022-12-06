وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى في (الرياض) و (جدة)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- فني اتصالات ثاني (الرياض):

– دبلوم اتصالات أو حاسب آلي.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

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2- باحث ما بعد الدكتوراه (الرياض):

– دكتوراه في (الإحصاء الحيوي، علم الوراثة، علم الفيروسات، الكيمياء الطبية)، وغيرها من التخصصات موضحة برابط التقديم.

3- أخصائي استقطاب مواهب أول (جدة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الموارد البشرية.

4- مساعد وحدة طبية ثاني (الرياض):

– درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

5- مسؤول إداري (جدة):

– درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنة في الأعمال الإدارية.

– لغة إنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/12هـ الموافق 2022/12/06م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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