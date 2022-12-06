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شكرا لقرائتكم وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى في (الرياض) و (جدة)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- فني اتصالات ثاني (الرياض):
– دبلوم اتصالات أو حاسب آلي.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
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2- باحث ما بعد الدكتوراه (الرياض):
– دكتوراه في (الإحصاء الحيوي، علم الوراثة، علم الفيروسات، الكيمياء الطبية)، وغيرها من التخصصات موضحة برابط التقديم.
3- أخصائي استقطاب مواهب أول (جدة):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الموارد البشرية.
4- مساعد وحدة طبية ثاني (الرياض):
– درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
5- مسؤول إداري (جدة):
– درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنة في الأعمال الإدارية.
– لغة إنجليزية.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/12هـ الموافق 2022/12/06م.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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