شكرا لقرائتكم وظائف إدارية بشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- محاسب:

قد يهمّك أيضاً

– سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

– إعداد حسابات الذمم الدائنة بما في ذلك تجهيز الدفعات وحفظ الفواتير وصرف الدفعات.

– استقبال وتسجيل ومعالجة فواتير الموردين والمتعاقدين ومقدمي الخدمات.

2- مُساعد إداري:

– سعودي الجنسية.

– درجة الدبلوم في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

– تنفيذ مهام الخدمات السكرتارية والمكتبية، وما تشمله من تنظيم وتوثيق محاضر الاجتماعات ومتابعة إنجاز المعاملات والقرارات، واستقبال ضيوف الرئيس وتنسيق إجراءات السفر، وتطوير مختلف العروض، من أجل المساهمة في تسليم خطة التشغيل السنوية للقسم ضمن مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة والسياسات والإجراءات المعتمدة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/12هـ الموافق 2022/12/06م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- محاسب:

اضغط هنا

2- مساعد إداري:

اضغط هنا