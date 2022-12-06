شكرا لقرائتكم 60 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 60 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بعدة مدن (الطائف، المدينة المنورة، الأحساء، الرياض، الدمام، جدة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- مرافق مرضى (3 وظائف):

– مكان العمل (الرياض، جدة).

– شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.

– لحملة الثانوية خبرة لا تقل عن سنة، لحملة الدبلوم لا تشترط الخبرة).

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2- مُنسق – برنامج تمهير:

– مكان التدريب (المدينة المنورة).

– درجة البكالوريوس في تخصص (الإدارة الصحية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– تنطبق عليه شروط برنامج تمهير.

3- وظائف صحية مُتعددة (5 وظائف):

– مكان العمل (الرياض، المدينة المنورة).

4- وظائف طبية مُتعددة (24 وظيفة):

– مكان العمل (الطائف، المدينة المنورة، الأحساء، الرياض، الدمام، جدة).

(فيديو) شرح التقديم على اليوتيوب (خطوة بخطوة):

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طريقة التقديم:

– أوضحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (من ثم اختيار قسم المناسب): اضغط هنا