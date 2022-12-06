شكرا لقرائتكم وظائف بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، وفقاً للشروط و للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي قد يهمّك أيضاً مدير الشراكات الحكومية الوصف الوظيفي صاحب الوظيفة مسؤول عن إدارة وظيفة الشراكات الحكومية بما في ذلك التقييم الأولي والتخطيط والإعداد والتمكين والتنفيذ والمراقبة والتقييم لتعزيز التواصل وتعظيم فوائد ZATCA وتقوية القدرات والعمليات. المؤهلات والخبرة درجة البكالوريوس في الاتصالات أو العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها مطلوب.

ماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها يفضل.

مطلوب خبرة لا تقل عن 6 سنوات.