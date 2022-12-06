شكرا لقرائتكم أمانة الحدود الشمالية تعلن أسماء المتقدمين لحضور المقابلات الوظيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية دعوتها للمتقدمين على الوظائف (الهندسية، الفنية) من خلال التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية (جدارات)، على حضور المقابلة الوظيفية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.