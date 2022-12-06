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شكرا لقرائتكم أمانة الحدود الشمالية تعلن أسماء المتقدمين لحضور المقابلات الوظيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية دعوتها للمتقدمين على الوظائف (الهندسية، الفنية) من خلال التعاقد وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية (جدارات)، على حضور المقابلة الوظيفية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف السابقة:
– مهندس مدني.
– مساح.
– مهندس تخطيط مساعد.
– مهندس كهربائي مساعد.
– مهندس مدني مساعد.
– مهندس معماري مساعد.
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رابط الاستعلام:
وأشارت أمانة منطقة الحدود الشمالية، إلى أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.