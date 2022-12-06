شكرا لقرائتكم وزارة البيئة تعلن نتائج المرشحين لوظائف حراس الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوة المرشحين المتقدمين على وظائف (حراس الأمن) التابعة للإدارة العامة للأمن الصناعي في الفروع، والمعلن عنها بتاريخ 1444/09/09هـ وذلك لاستكمال مسوغات التعاقد، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.