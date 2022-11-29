- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم وظائف بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - الوظائف المتاحة:
1- أخصائي أول تحليلات البيانات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، علم البيانات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
قد يهمّك أيضاً
2- خبير الشراكات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الاتصال والإعلام، العلاقات العامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
3- مدير المشروع الرئيسي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
4- مدير عمليات مركز البيانات:
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.
5- مدير عمليات التطبيقات المخصصة:
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.
طريقة التقديم:
– من خلال بوابة التوظيف لدى الهيئة عبر الرابط التالي: اضغط هنا