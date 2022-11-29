وظائف بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدة تخصصات

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الرياض - محمد الوسيري - الوظائف المتاحة:



1- أخصائي أول تحليلات البيانات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، علم البيانات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

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2- خبير الشراكات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الاتصال والإعلام، العلاقات العامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

3- مدير المشروع الرئيسي:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

4- مدير عمليات مركز البيانات:

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

5- مدير عمليات التطبيقات المخصصة:

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

طريقة التقديم:

– من خلال بوابة التوظيف لدى الهيئة عبر الرابط التالي: اضغط هنا