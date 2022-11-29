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وظائف بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدة تخصصات

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شكرا لقرائتكم وظائف بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - الوظائف المتاحة:

1- أخصائي أول تحليلات البيانات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، علم البيانات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

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2- خبير الشراكات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الاتصال والإعلام، العلاقات العامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

3- مدير المشروع الرئيسي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

4- مدير عمليات مركز البيانات:
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

5- مدير عمليات التطبيقات المخصصة:
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

طريقة التقديم:

– من خلال بوابة التوظيف لدى الهيئة عبر الرابط التالي: اضغط هنا

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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