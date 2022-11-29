شكرا لقرائتكم 14 وظيفة شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - الوظائف المتاحة: 1- مسؤول أول مراقبة الاحتيال (الرياض).

2- مسؤول أول تحليل البيانات (الرياض).

3- مدير تحليل البيانات (الرياض).

4- مدير الامتثال التنظيمي المؤسسي (الرياض).

5- مدير مراقبة الاحتيال (الرياض).

6- مدير العلاقات المصرفية المميزة (الرياض).

7- مدير تدقيق تقنية المعلومات (الرياض).

8- مدير تدقيق الائتمان (الرياض).

9- مُحلل الأعمال (الرياض).

10- مسؤول أول – الأمن السيبراني (الرياض).

11- مسؤول إقليمي أول المحافظ (جدة).

.. وأخرى. قد يهمّك أيضاً التخصصات المطلوبة: – المحاسبة.

– المالية.

– الاقتصاد.

– القانون.

– علم الجريمة.

– تحليل البيانات.

– إدارة نظم المعلومات.

– علوم الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– الأمن السيبراني.

– هندسة الحاسب.

– إدارة الأعمال.

– الإدارة العامة.

– التسويق.

– المبيعات.

– العلوم المصرفية.

.. وأخرى. موعد التقديم: – التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/05هـ الموافق 2022/11/29م. طريقة التقديم: – لمعرفة الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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