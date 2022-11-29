شكرا لقرائتكم مصفاة أرامكو موبيل المحدودة تطلق برنامج التدريب التعاوني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) فتح باب التسجيل في برنامج التدريب التعاوني للفصل الدراسي 2022-2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

البرنامج:

– برنامج التدريب التعاوني 2023م.

التخصصات الهندسية:

– الميكانيكية.

– الكهربائية.

– الأجهزة الدقيقة.

– الكيميائية.

– الأنظمة.

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التخصصات الإدارية والتقنية:

– المالية والمحاسبة.

– الموارد البشرية.

– نظم المعلومات الإدارية.

– إدارة سلسلة الإمداد.

– تقنية المعلومات.

الشروط:

– سعودي الجنسية.

– يجب أن يكون المتقدم في آخر سنة دراسية أو قد أكمل 6 فصول دراسية.

– لا يقل المعدل التراكمي عن 2.2 من 4.00 / 3.0 من 5.00.

تفاصيل:

– بدء البرنامج التدريبي في 22 يناير 2023م.

– المفاضلة عند اكتمال العدد بناء على المعدل التراكمي.

– الشركة لا توفر السكن أو بدل السكن للمتدربين خلال فترة البرنامج.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/14هـ الموافق 2022/12/08م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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