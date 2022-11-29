شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في شركة المراعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت غرفة نجران بالتعاون مع شركة المراعي دعوت الراغبين بالتقديم على وظيفة (سائق نقل ثقيل) تقديم طلباتهم وحضور المقابلات الوظيفية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.