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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في شركة المراعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت غرفة نجران بالتعاون مع شركة المراعي دعوت الراغبين بالتقديم على وظيفة (سائق نقل ثقيل) تقديم طلباتهم وحضور المقابلات الوظيفية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– سائق نقل ثقيل.
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الشروط:
1- ثانوي أو أقل.
2- رخصة نقل ثقيل (سارية الصلاحية).
3- العمر لا يقل عن 26 سنة وكحد أقصى 49 سنة.
المميزات:
– رواتب وبدلات مجزيه تصل إلى 4,593 ريالاً.
التفاصيل:
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موعد المقابلات الوظيفية:
– يومي الأربعاء 2022/11/30م والخميس 2022/12/01م (الساعة 9 صباحاً).
مكان المقابلات الوظيفية:
– مقر الغرفة الرئيسي.