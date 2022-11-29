شكرا لقرائتكم وظائف إدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مُمثلة في عمادة الموارد البشرية عن توافر عدد من الوظائف التخصصية (رجال / نساء) والتي ترغب بشغلها عن طريق النقل أو الإعارة، لمن لديهم المؤهلات والخبرات ممن هم على سلم الموظفين العام، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.