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شكرا لقرائتكم وظائف للرجال والنساء في التخصصات الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
تفاصيل الوظائف :
1- مدير الأداء والتميز التشغيلي:
– درجة البكالوريوس يفضّل درجة الماجستير في تخصص (الإدارة الصحية، اللغة الإنجليزية، إدارة الجودة، إدارة الأعمال، الإدارة المالية، الهندسة، إدارة المشاريع).
– الشهادات المهنية في قياس الأداء والتحليل والجودة.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في قياس وتحليل الأداء.
2- صحفي:
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– درجة البكالوريوس في تخصص (الإعلام، الاتصال والإعلام) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات كصحفي أو مراسل.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- مدير الأداء والتميز التشغيلي:
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2- صحفي:
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