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وظائف بالمجلس المركزي السعودي لاعتماد مؤسسات الرعاية الصحية

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شكرا لقرائتكم وظائف بالمجلس المركزي السعودي لاعتماد مؤسسات الرعاية الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المجلس المركزي السعودي لاعتماد مؤسسات الرعاية الصحية (سباهي)،  عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  •  مدير إدارة تطوير المعايير.
  •  مدير إدارة الموارد البشرية.
  •  رئيس قسم الجودة.
  •  أخصائي اعتماد مساعد – ممارس صحي
  •  أخصائي اعتماد – ممارس صحي
  •  أخصائي شؤون قانونية
  •  أخصائي تدريب
  •  أخصائي إحصاء
  •  أخصائي أول – تخطيط استراتيجي
  •  أخصائي أول – تدقيق لغوي
  •  أخصائي أول – سياسات وإجراءات
  •  أخصائي أول – مشاريع
  •  أخصائي أول – أبحاث
  •  مطور نظم أول ( 2 )

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/04/26هـ الموافق 2022/11/20م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/30هـ الموافق 2022/11/24م.

طريقة التقديم:

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