شكرا لقرائتكم وظائف بالمجلس المركزي السعودي لاعتماد مؤسسات الرعاية الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المجلس المركزي السعودي لاعتماد مؤسسات الرعاية الصحية (سباهي)، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: مدير إدارة تطوير المعايير.

مدير إدارة الموارد البشرية.

رئيس قسم الجودة.

أخصائي اعتماد مساعد – ممارس صحي

أخصائي اعتماد – ممارس صحي

أخصائي شؤون قانونية

أخصائي تدريب

أخصائي إحصاء

أخصائي أول – تخطيط استراتيجي

أخصائي أول – تدقيق لغوي

أخصائي أول – سياسات وإجراءات

أخصائي أول – مشاريع

أخصائي أول – أبحاث

مطور نظم أول ( 2 ) موعد التقديم: – يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/04/26هـ الموافق 2022/11/20م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/30هـ الموافق 2022/11/24م. طريقة التقديم: