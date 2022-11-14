شكرا لقرائتكم أمانة الحدود الشمالية تعلن وظائف شاغرة للجنسين عبر جدارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الفنية والهندسية (رجال / نساء) من خلال التعاقد، على أن يكون التقديم من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني (جدارات)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مهندس مدني.

– مساح.

– مهندس تخطيط مساعد.

– مهندس كهربائي مساعد.

– مهندس مدني مساعد.

– مهندس معماري مساعد.

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موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1444/04/25هـ الموافق 2022/11/19م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/30هـ الموافق 2022/11/24م.

طريقة التقديم:

– وأشارت أمانة منطقة الحدود الشمالية، إلى أن التقديم على الوظائف يكون من خلال الرابط التالي: اضغط هنا