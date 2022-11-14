شكرا لقرائتكم البنك الإسلامي للتنمية يعلن وظائف في عدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن البنك الإسلامي للتنمية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والهندسية بمحافظة جدة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. الوظائف المتاحة: 1- مُساعد إداري.

1- مساعد أول – الدعم الفني.

2- أخصائي اتصالات.

3- أخصائي تحقيقات أول.

4- محلل مُحاسبة وتقارير أول.

5- مُصمم جرافيك.

6- مساعد مدير – العلاقات الحكومية. قد يهمّك أيضاً التخصصات المطلوبة: – تقنية المعلومات.

– علوم الحاسب.

– الاتصال والإعلام.

– التسويق.

– القانون.

– المحاسبة.

– المالية.

– إدارة الأعمال.

– الإدارة المكتبية.

– الإدارة العامة.

– الاقتصاد.

– التصميم الجرافيكي.

– الهندسة.

– العلاقات الدولية.

– العلاقات العامة.

– أو ما يعادلها. طريقة التقديم: ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (مع اختيار Saudi Arabia – Jeddah ثم النقر على زر Go): اضغط هنا