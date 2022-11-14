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شكرا لقرائتكم البنك الإسلامي للتنمية يعلن وظائف في عدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن البنك الإسلامي للتنمية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والهندسية بمحافظة جدة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- مُساعد إداري.
1- مساعد أول – الدعم الفني.
2- أخصائي اتصالات.
3- أخصائي تحقيقات أول.
4- محلل مُحاسبة وتقارير أول.
5- مُصمم جرافيك.
6- مساعد مدير – العلاقات الحكومية.
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التخصصات المطلوبة:
– تقنية المعلومات.
– علوم الحاسب.
– الاتصال والإعلام.
– التسويق.
– القانون.
– المحاسبة.
– المالية.
– إدارة الأعمال.
– الإدارة المكتبية.
– الإدارة العامة.
– الاقتصاد.
– التصميم الجرافيكي.
– الهندسة.
– العلاقات الدولية.
– العلاقات العامة.
– أو ما يعادلها.
طريقة التقديم:
ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (مع اختيار Saudi Arabia – Jeddah ثم النقر على زر Go): اضغط هنا