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شكرا لقرائتكم 41 وظيفة بـ مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بمدينة الرياض من خلال موقع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة (بوابة التوظيف) توفر 41 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
– ممرض قانوني (7 وظائف).
– فني التنظير الباطني (6 وظائف).
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– فني تخطيط قلب – قسم الطوارئ (3 وظائف).
– فني بصريات – قسم العيون.
– فني مختبرات (6 وظائف).
– صيدلي (11 وظيفة).
– فني طب طوارئ (7 وظائف).
– فني تقنية القلب أول.
موعد التقديم:
– التقديم على الوظائف مُتاح بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/04/20 الموافق 2022/11/14 .
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا