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شكرا لقرائتكم وظائف بـ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، عن توفر وظائف خدمة عملاء شاغرة لحملة البكالوريوس بعدة مجالات للعمل بمدينة الرياض، وفقاً للمسميات والشروط التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- مسؤول خدمة عملاء.
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(Customer Services Officer)
– درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
– خبرة سابق لا تقل عن 1 سنة في مجال خدمة العملاء.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
2- أخصائي أول خدمة عملاء.
(Customer Services Senior Specialist)
– درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
– خبرة سابق لا تقل عن 4 سنوات في مجال خدمة العملاء.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
طريقة التقديم:
أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع ليكندإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13نوفمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).