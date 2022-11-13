شكرا لقرائتكم شؤون الحرمين تعلن عن وظائف مؤقتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظائف مؤقتة للسعوديين والسعوديات فقط، للعمل بالمسجد الحرام، لموسم العمرة لعام 1444هـ.

شروط التقديم

وأوضحت شؤون الحرمين أن شروط التقديم هي:

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1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- الاستعداد للعمل في أي وقت.

3- أن لا يكون على رأس عمل آخر.

4- أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

5- اجتياز المقابلة الشخصية.

رابط التقديم

وأفادت بأن التقديم سيبدأ يوم الاثنين بتاريخ 1444/04/20هـ الموافق 2022/11/14م ولمدة يوم.

وأشارت إلى أن التقديم إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة: هنا