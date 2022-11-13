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شكرا لقرائتكم وظائف إدارية لدى الخطوط السعودية للشحن توفر وظائف إدارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بمحافظة جدة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- مُحلل مساعد محاسبة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المحاسبة.
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– مدير الشؤون الخارجية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الشؤون الدولية، الشؤون العامة) أو ما يعادلها.
– خبرة قيادة في نفس المجال.
3- مسؤول أول خدمات الموارد البشرية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- مُحلل مساعد محاسبة:
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2- مدير الشؤون الخارجية:
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3- مسؤول أول خدمات الموارد البشرية:
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