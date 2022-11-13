شكرا لقرائتكم وظائف إدارية لدى الخطوط السعودية للشحن توفر وظائف إدارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بمحافظة جدة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مُحلل مساعد محاسبة:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المحاسبة.

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– مدير الشؤون الخارجية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الشؤون الدولية، الشؤون العامة) أو ما يعادلها.

– خبرة قيادة في نفس المجال.

3- مسؤول أول خدمات الموارد البشرية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.