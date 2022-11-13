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وظائف إدارية لدى الخطوط السعودية للشحن توفر وظائف إدارية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بمحافظة جدة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مُحلل مساعد محاسبة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المحاسبة.

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– مدير الشؤون الخارجية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الشؤون الدولية، الشؤون العامة) أو ما يعادلها.
– خبرة قيادة في نفس المجال.

3- مسؤول أول خدمات الموارد البشرية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- مُحلل مساعد محاسبة:
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2- مدير الشؤون الخارجية:
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3- مسؤول أول خدمات الموارد البشرية:
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الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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