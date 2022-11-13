شكرا لقرائتكم معهد الصناعات الغذائية يعلن فتح باب القبول والتسجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن معهد الصناعات الغذائية عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة الدبلوم والبكالوريوس في تخصص المحاسبة وذلك للانضمام في برامج الدبلوم المتخصص المبتدئ بالتوظيف في تخصص (المحاسبة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات:

– تخصص (المحاسبة).

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المميزات:

1- مكافأة شهرية أثناء التدريب (5,000 ريال).

2- التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.

3- يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.

4- توفير سكن ومواصلات للمتدربين.

5- التأمين الطبي.

الشروط:

1- حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).

2- حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة % 60 فأعلى.

3- أن لا يكون المتقدم مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.

4- لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.

5- اجتياز الفحص الطبي.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا