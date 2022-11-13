شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بـ الشركة السعودية للخدمات الأرضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى بمحافظة جدة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُمثلة خدمة العملاء.

الشروط:

1- شهادة الثانوية العامة أو درجة البكالوريوس.

2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

3- لغة إنجليزية.

4- مهارات التواصل وخدمة العملاء.

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الوصف الوظيفي:

– مسؤول عن تقديم كل المساعدة والدعم للعملاء حسب الطلب والذي قد يشمل تسجيل الوصول ومعالجة الأمتعة والرحلات الجوية، والتعامل مع شكاوى العملاء لتحقيق رضاهم.

الأدوار والمسؤوليات:

1- تقديم خدمات العملاء المباشرة، بما في ذلك تسجيل الوصول، وتخصيص المقاعد، وفحص الأمتعة، وجمع الأمتعة الزائدة، والتوثيق وفحوصات إذن السفر، والتعامل مع الركاب، وإعادة التوجيه، وتنسيق الأنشطة في المحطة مع الإدارات المعنية.

2- مساعدة الركاب حسب الحاجة من خلال عمليات الوصول وتسجيل الوصول.

– مساعدة الزملاء في مناطق أخرى من المطار للتأكد من أن الكراسي المتحركة وعربات الأطفال والحقائب التي تم فحصها بالبوابة (التي تم تخليصها من خلال الأمن) متاحة للتحميل عند المغادرة والتسليم للركاب عند الوصول.

4- حافظ دائمًا على أعلى معايير السلامة والأمن بما يتماشى مع لوائح السلامة والصحة الخاصة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.

5- المعرفة بخدمة العملاء بما في ذلك مساعدة العملاء في حجوزات الفنادق، والمواصلات، والمطاعم، والمعالم السياحية، والأنشطة المحلية وغيرها من الوظائف التي ستكون مفيدة للعميل.

6- إصدار تصاريح الصعود إلى الطائرة وإعادة جدولة الركاب المتأثرين بانقطاع أو إلغاء الرحلات.

7- حل طلبات العملاء وأسئلتهم واحتياجاتهم لضمان أفضل استخدام للموارد لإنجاز هذه المهام في بيئة عالية الوتيرة.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا