- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم وظائف بـ جامعة الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - م
قد يهمّك أيضاً
مسمى الوظيفة
الشهادات والمؤهلات
1
مدير عام تنفيذي للمدينة الطبية
زمالة طبية+ شهادة التصنيف المهني والتسجيل المهني سارية المفعول+ خبرة 7 سنوات في إدارة المستشفيات
2
استشاري تخدير
زمالة طبية+ شهادة التصنيف والتسجيل المهني كاستشاري تخدير+ خبرة سنتين كاستشاري
3
أخصائي أشعة
شهادة البكالوريوس في تخصص الأشعة+ خبرة سنتين
4
أخصائي فيزياء طبية
بكالوريوس فيزياء أو علوم إشعاعية + دبلوم أو شهادة معتمدة في الحماية من الأشعة
+ خبرة سنة كمسؤول وقاية من الأشعة+ شهادة من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية.
5
أخصائي علاج طبيعي
شهادة البكالوريوس في العلاج الطبيعي+ خبرة سنة
6
أخصائية تمريض
شهادة البكالوريوس في علوم التمريض+ خبرة سنة واحدة
7
أخصائي علاج تنفسي
شهادة البكالوريوس في العلاج التنفسي+ خبرة سنة واحدة
8
أخصائي ترميز طبي
شهادة بكالوريوس في سجلات طبية/بكالوريوس أحياء أو كيمياء+ دبلوم في الترميز الطبي
9
أخصائي علم اجتماع
شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع+ خبرة سنة+ دورات في لغة الإشارة
10
سكرتير
دبلوم إدارة مكتبية+ خبرة خمس سنوات
11
رئيس قسم الميزانية والتخطيط
بكالوريوس محاسبة/ بكالوريوس أساليب كمية+ شهادة مهنية معتمدة في التخصص+ خبرة ٥ سنوات في التخصص
12
مهندس صيانة
درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية+ خبرة ٥ سنوات في إدارة الصيانة والإشراف على عقود الصيانة
+ الإلمام باللغة الإنجليزية
13
مشرف نظافة
شهادة ثانوية عامة علمي+ خبرة سنتان في الإشراف على أعمال النظافة
14
أخصائي نفسي إكلينيكي
بكالوريوس علم نفس إكلينيكي + تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كأخصائي نفسي إكلينيكي/معالج سلوكي+ خبرة سنة في العلاج السلوكي
15
مراجع داخلي
بكالوريوس محاسبة -إدارة مالية + دبلوم أو شهادة مهنية في المراجعة – التدقيق – المراقبة المالية +خبرة 5 سنوات في المراقبة والمراجعة الداخل
16
فني تخدير
دبلوم بعد الثانوية +خبرة 3 سنوات في مجال التخدير