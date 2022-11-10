وظائف بـ جامعة الملك خالد

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الرياض - محمد الوسيري - م

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مسمى الوظيفة

الشهادات والمؤهلات

1

مدير عام تنفيذي للمدينة الطبية

زمالة طبية+ شهادة التصنيف المهني والتسجيل المهني سارية المفعول+ خبرة 7 سنوات في إدارة المستشفيات

2

استشاري تخدير

زمالة طبية+ شهادة التصنيف والتسجيل المهني كاستشاري تخدير+ خبرة سنتين كاستشاري

3

أخصائي أشعة

شهادة البكالوريوس في تخصص الأشعة+ خبرة سنتين

4

أخصائي فيزياء طبية

بكالوريوس فيزياء أو علوم إشعاعية + دبلوم أو شهادة معتمدة في الحماية من الأشعة

+ خبرة سنة كمسؤول وقاية من الأشعة+ شهادة من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية.

5

أخصائي علاج طبيعي

شهادة البكالوريوس في العلاج الطبيعي+ خبرة سنة

6

أخصائية تمريض

شهادة البكالوريوس في علوم التمريض+ خبرة سنة واحدة

7

أخصائي علاج تنفسي

شهادة البكالوريوس في العلاج التنفسي+ خبرة سنة واحدة

8

أخصائي ترميز طبي

شهادة بكالوريوس في سجلات طبية/بكالوريوس أحياء أو كيمياء+ دبلوم في الترميز الطبي

9

أخصائي علم اجتماع

شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع+ خبرة سنة+ دورات في لغة الإشارة

10

سكرتير

دبلوم إدارة مكتبية+ خبرة خمس سنوات

11

رئيس قسم الميزانية والتخطيط

بكالوريوس محاسبة/ بكالوريوس أساليب كمية+ شهادة مهنية معتمدة في التخصص+ خبرة ٥ سنوات في التخصص

12

مهندس صيانة

درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية+ خبرة ٥ سنوات في إدارة الصيانة والإشراف على عقود الصيانة

+ الإلمام باللغة الإنجليزية

13

مشرف نظافة

شهادة ثانوية عامة علمي+ خبرة سنتان في الإشراف على أعمال النظافة

14

أخصائي نفسي إكلينيكي

بكالوريوس علم نفس إكلينيكي + تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كأخصائي نفسي إكلينيكي/معالج سلوكي+ خبرة سنة في العلاج السلوكي

15

مراجع داخلي

بكالوريوس محاسبة -إدارة مالية + دبلوم أو شهادة مهنية في المراجعة – التدقيق – المراقبة المالية +خبرة 5 سنوات في المراقبة والمراجعة الداخل

16

فني تخدير

دبلوم بعد الثانوية +خبرة 3 سنوات في مجال التخدير