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وظائف شاغرة في برنامج العمل عن بعد

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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في برنامج العمل عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع “التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة ، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:.

المسميات الوظيفية :

  • مساعد إداري
  • مهندس شبكات
  • مهندس اتصالات
  • مهندس حاسب آلي
  • أخصائي تسويق
  • كاتب تدقيق بيانات
  • مساعد إداري
  • محلل نظم
  • فني مواقع إلكترونية
  • مدخل بيانات
  • مدير تسويق
  • اختصاصي تسويق
  • وغيرها

 رابط التقديم

للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:
رابط التقديم : (اضغط هنا)

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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