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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في برنامج العمل عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع “التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة ، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:.
المسميات الوظيفية :
- مساعد إداري
- مهندس شبكات
- مهندس اتصالات
- مهندس حاسب آلي
- أخصائي تسويق
- كاتب تدقيق بيانات
- مساعد إداري
- محلل نظم
- فني مواقع إلكترونية
- مدخل بيانات
- مدير تسويق
- اختصاصي تسويق
- وغيرها
رابط التقديم
للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية:
رابط التقديم : (اضغط هنا)
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