شكرا لقرائتكم 491 وظيفة شاغرة في وزارة الشؤون الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض دعوة الراغبين في شغل 491 وظيفة بمدينة الرياض لـوظيفتي (إمام، مؤذن) على نظام العقود الرسمية على نظام المكافآت، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف المتاحة: 1- إمام. 2- مؤذن. تفاصيل الوظائف: راتب شهري للجامعي 6,000 ريال.

راتب شهري للثانوي 4,500 ريال.

أو على نظام المكافآت. المؤهلات المطلوبة: شهادة الثانوية العامة فأعلى.

الشروط العامة:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

حسن السيرة والسلوك.

اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

لا يقل العمل عن 18 سنة.

لوظائف أئمة (شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم).

لوظائف مؤذنين (شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم). مكان العمل: منطقة الرياض. موعد التقديم متاح حاليا، والتقدم لقسم الاستقبال بإدارة المساجد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض (حي الغرابي) خلال الفترة الموضحة أعلاه.