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وظائف شاغرة بشركة الحفر العربية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الحفر العربية، عبر حسابها الرسمي لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين؛ في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في المملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مشرف تسليم ميداني 

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المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة
  • خبرة 10-15 سنة في عمليات الحفر ونقل الحفارات

المهام الوظيفية:

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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