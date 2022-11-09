شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بشركة الحفر العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الحفر العربية، عبر حسابها الرسمي لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين؛ في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في المملكة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:



مشرف تسليم ميداني

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المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة

خبرة 10-15 سنة في عمليات الحفر ونقل الحفارات

المهام الوظيفية: