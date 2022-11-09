600 وظيفة في وزارة الشؤون الإسلامية

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد دعوة الراغبين في شغل 558 وظيفة بمنطقتي (الرياض) و (نجران) لوظيفتي (إمام، مؤذن) على نظام العقود الرسمية براتب شهري (للجامعي 6000 ريال)و (الثانوي 4500 ريال) أو (على نظام المكافآت)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

محمد يوسف

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