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شكرا لقرائتكم 600 وظيفة في وزارة الشؤون الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد دعوة الراغبين في شغل 558 وظيفة بمنطقتي (الرياض) و (نجران) لوظيفتي (إمام، مؤذن) على نظام العقود الرسمية براتب شهري (للجامعي 6000 ريال)و (الثانوي 4500 ريال) أو (على نظام المكافآت)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف المتاحة:
- إمام.
- مؤذن.
تفاصيل الوظائف:
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- راتب شهري للجامعي 6,000 ريال.
- راتب شهري للثانوي 4,500 ريال.
- أو على نظام المكافآت.
المؤهلات :
- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حسن السيرة والسلوك.
- اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي.
- لا يقل العمل عن 18 سنة.
- لوظائف أئمة (شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم).
- لوظائف مؤذنين (شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم).
طريقة التقديم:
التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/30هـ الموافق 2022/11/24م.
الرياض (491 وظيفة):
- التقدم لقسم الاستقبال بإدارة المساجد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض (حي الغرابي) خلال الفترة الموضحة أعلاه.
نجران (67 وظيفة):
- بين الفرع استمرار طلبات التقديم لشغل الوظائف المطلوبة حتى نهاية شهر ربيع الثاني الجاري، وذلك عن طريق استقبال طلبات المتقدمين بإدارة شؤون المساجد بالمنطقة.