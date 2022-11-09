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600 وظيفة في وزارة الشؤون الإسلامية

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شكرا لقرائتكم 600 وظيفة في وزارة الشؤون الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

والدة الأمير متعب بن عبدالله في ذمة الله

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد دعوة الراغبين في شغل 558 وظيفة بمنطقتي (الرياض) و (نجران) لوظيفتي (إمام، مؤذن) على نظام العقود الرسمية براتب شهري (للجامعي 6000 ريال)و (الثانوي 4500 ريال) أو (على نظام المكافآت)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف المتاحة:

  •  إمام.
  • مؤذن.

تفاصيل الوظائف:

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  •  راتب شهري للجامعي 6,000 ريال.
  •  راتب شهري للثانوي 4,500 ريال.
  •  أو على نظام المكافآت.

المؤهلات :

  •  شهادة الثانوية العامة فأعلى.

الشروط العامة:

  •  أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
  •  حسن السيرة والسلوك.
  •  اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي.
  •  لا يقل العمل عن 18 سنة.
  •  لوظائف أئمة (شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم).
  •  لوظائف مؤذنين (شهادة الثانوية فأعلى مع حفظ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن الكريم).

طريقة التقديم:

 

التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/30هـ الموافق 2022/11/24م.

الرياض (491 وظيفة):

  • التقدم لقسم الاستقبال بإدارة المساجد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض (حي الغرابي) خلال الفترة الموضحة أعلاه.

 نجران (67 وظيفة):

  •  بين الفرع استمرار طلبات التقديم لشغل الوظائف المطلوبة حتى نهاية شهر ربيع الثاني الجاري، وذلك عن طريق استقبال طلبات المتقدمين بإدارة شؤون المساجد بالمنطقة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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