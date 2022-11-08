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وظائف بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

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9 تأكيدات طموحة من محمد بن سلمان في شرم الشيخ

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف  شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقاً للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:

المسمى الوظيفي:

  • مدير مختبر نمو النبات
  • مدير المختبر – ش
  • رئيس قسم سلامة البحوث
  • أخصائي تصميم الخبرة
  • ضابط الأعمال والعمليات
  • عالم الموظفين ، Sanger Sequencing
  • ضابط اتصال المركز
  • قيادة الابتكار التكنولوجيا
  • قائد التسويق والاتصالات
  • ماجستير ميكانيكي وشراكات وبرامج تدريبية
  • منسق المكتب – مدرسة كاوست
  • مدير الصحة والسلامة
  • رئيس عمليات معالجة المياه
  • مهندس ترجمة بحثية – دورة حياة
  • أخصائي الوسائط المتعددة والسمعية والبصرية
  • مدير إنتاج الفيديو
  • مدير الاتصالات الاستراتيجية
  • عالم هيئة التدريس ، المجهر الإلكتروني
  • وغيرها

رابط التقديم

للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:

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رابط التقديم : (اضغط هنا)

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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