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شكرا لقرائتكم وظائف بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقاً للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:
المسمى الوظيفي:
- مدير مختبر نمو النبات
- مدير المختبر – ش
- رئيس قسم سلامة البحوث
- أخصائي تصميم الخبرة
- ضابط الأعمال والعمليات
- عالم الموظفين ، Sanger Sequencing
- ضابط اتصال المركز
- قيادة الابتكار التكنولوجيا
- قائد التسويق والاتصالات
- ماجستير ميكانيكي وشراكات وبرامج تدريبية
- منسق المكتب – مدرسة كاوست
- مدير الصحة والسلامة
- رئيس عمليات معالجة المياه
- مهندس ترجمة بحثية – دورة حياة
- أخصائي الوسائط المتعددة والسمعية والبصرية
- مدير إنتاج الفيديو
- مدير الاتصالات الاستراتيجية
- عالم هيئة التدريس ، المجهر الإلكتروني
- وغيرها
رابط التقديم
للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:
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رابط التقديم : (اضغط هنا)