شكرا لقرائتكم وظائف بـ شركة البحر الأحمر للتطوير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير(مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحمَلة مختلف المؤهلات، للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: