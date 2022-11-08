وظائف بـ شركة البحر الأحمر للتطوير

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير(مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحمَلة مختلف المؤهلات، للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
1- مدير معماري أول
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المؤهلات و الخبرات:
- يجب أن يكون مهندساً معمارياً RIBA أو AIA أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 12 عامًا في جميع مراحل التصميم من الفكرة إلى مؤسسة التمويل الدولية ، والمناقصات والإنشاءات.
- لديهم خبرة واسعة في العمل في مشاريع تصميم المستشفيات المعقدة
- لديهم معرفة فنية مهمة بالتخطيط الطبي ومتطلبات المعدات
- خبرة في العمل في مشروع سريع التعقب يضم فرقًا متعددة التخصصات
- خبرة في العمل مع مشغلي المستشفيات.
- لديه خبرة في إدارة التصميم ، ومراجعة وتقييم وإعداد تقارير عن عروض تصميم الاستشاريين مقابل الإنجازات.
- على دراية بالبرامج الرقمية مثل BIM360 و CAD و Aeconox
2- مدير معماري مشارك
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية أو أي مجال ذي صلة.
- الحد الأدنى من 10 إلى 12 عامًا من الخبرة ذات الصلة مع سنتين على الأقل من الخبرة الإدارية.
- المساعدة في تنسيق إعداد وتطوير المخططات التخطيطية من أجل توفير نظرة عامة للمكونات المعمارية وحجم المشروع التالي والمناقشات التفصيلية السابقة ، وتسهيل اختيار مقدم الخدمة / الاستشاري.
- المساعدة في عمليات اختيار مزود الخدمة / المستشار لتحديد الموردين الأكفاء وذوي الكفاءة من حيث التكلفة ، بما يتماشى مع معايير RSG.
- ضمان تقديم ملاحظات مفصلة حول وثائق المستشار ومقدم الخدمة في جميع مراحل المشروع من المفهوم الأولي إلى وثائق البناء ، من أجل ضمان توافق المشاريع مع معايير RSG والأهداف العامة.
- المساعدة في تنفيذ هندسة القيمة وتقنيات إدارة النطاق الصارمة والفعالة لتحقيق الميزانيات المتوقعة ومعدلات عقبة المشروع المطلوبة دون فقدان الجودة ونية التصميم.
طريقة التقديم :
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:
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