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شكرا لقرائتكم وظائف بشركة المراعي للجنسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة المراعي عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر فرص وظيفية شاغرة للجنسين وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
المسميات الوظيفية:
مشرف مبيعات
المؤهلات والخبرة
- دبلوم جامعي / تحت التخرج.
- 2 سنوات من الخبرة الإشرافية في بيئة مبيعات الشاحنات.
- إجادة اللغة الإنجليزية الأساسية ، تحدث اللغة العربية
- رخصة قيادة.
فني محاسبة (مبيعات)
المؤهلات والخبرة
- حاصل على شهادة في المحاسبة.
- سعودي الجنسية.
- ما لا يقل عن سنة واحدة أو أكثر من الخبرة.
- عملت في بيئة معالجة البيانات الإلكترونية.
- قدرات شخصية قوية مع القدرة على التواصل والعمل مع موظفين من مجموعة واسعة من التخصصات المهنية والجنسيات.
- الالتزام بتحقيق التميز في دعم المعلومات الإدارية لمستودع المبيعات.
- القدرة على العمل كعضو فريق في فريق.
- معرفة فنية متعمقة بالوظيفة بالمؤهلات المطلوبة.
- المبادرة والقدرة على العمل تحت الضغط للتعامل مع حجم كبير من الأنشطة.
- بنيت على ثقة من استكمال المهام المعينة.
- شخصية حازمة ومنهجية ولباقة وتعاونية.
- نضج الحكم مع الفطنة التجارية.
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- وغيرها
طريقة التقديم:
عبر موقع شركة المراعي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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