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وظائف بشركة المراعي للجنسين

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9 تأكيدات طموحة من محمد بن سلمان في شرم الشيخ

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة المراعي عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر فرص وظيفية شاغرة للجنسين وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:

مشرف مبيعات

المؤهلات والخبرة

  • دبلوم جامعي / تحت التخرج.
  • 2 سنوات من الخبرة الإشرافية في بيئة مبيعات الشاحنات.
  • إجادة اللغة الإنجليزية الأساسية ، تحدث اللغة العربية
  • رخصة قيادة.

فني محاسبة (مبيعات)

المؤهلات والخبرة

  • حاصل على شهادة في المحاسبة.
  • سعودي الجنسية.
  • ما لا يقل عن سنة واحدة أو أكثر من الخبرة.
  • عملت في بيئة معالجة البيانات الإلكترونية.
  •  قدرات شخصية قوية مع القدرة على التواصل والعمل مع موظفين من مجموعة واسعة من التخصصات المهنية والجنسيات.
  • الالتزام بتحقيق التميز في دعم المعلومات الإدارية لمستودع المبيعات.
  • القدرة على العمل كعضو فريق في فريق.
  • معرفة فنية متعمقة بالوظيفة بالمؤهلات المطلوبة.
  • المبادرة والقدرة على العمل تحت الضغط للتعامل مع حجم كبير من الأنشطة.
  • بنيت على ثقة من استكمال المهام المعينة.
  • شخصية حازمة ومنهجية ولباقة وتعاونية.
  • نضج الحكم مع الفطنة التجارية.

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  • مهندس CAD أول (المشاريع الرأسمالية)
  • محلل أعمال (مبيعات)
  • وغيرها

طريقة التقديم:

عبر موقع شركة المراعي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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