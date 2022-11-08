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وظائف في الخطوط الجوية السعودية

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9 تأكيدات طموحة من محمد بن سلمان في شرم الشيخ

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية:

أخصائي إدارة البيانات

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الوصف الوظيفي 

– محلل حوكمة البيانات متخصص في إدارة تدفق المعلومات للمؤسسات، بما في ذلك سلامة البيانات وكفاءتها وتوافرها.

– تتضمن وظيفة محلل حوكمة البيانات تطوير وتنفيذ معايير البيانات، وضمان التقاط البيانات الوصفية بشكل صحيح وإنشاء طرق لرصد أي حوادث بيانات والإبلاغ عنها.

– يجب على محللي حوكمة البيانات مراقبة موظفي التطبيق للتأكد من أنهم يتبعون إجراءات حوكمة البيانات.

طريقة التقديم:

وللتقديم والاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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