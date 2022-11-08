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شكرا لقرائتكم وظائف في الخطوط الجوية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
المسميات الوظيفية:
أخصائي إدارة البيانات
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الوصف الوظيفي
– محلل حوكمة البيانات متخصص في إدارة تدفق المعلومات للمؤسسات، بما في ذلك سلامة البيانات وكفاءتها وتوافرها.
– تتضمن وظيفة محلل حوكمة البيانات تطوير وتنفيذ معايير البيانات، وضمان التقاط البيانات الوصفية بشكل صحيح وإنشاء طرق لرصد أي حوادث بيانات والإبلاغ عنها.
– يجب على محللي حوكمة البيانات مراقبة موظفي التطبيق للتأكد من أنهم يتبعون إجراءات حوكمة البيانات.
طريقة التقديم:
وللتقديم والاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).