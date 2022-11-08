وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية توفر وظائف شاغرة في تخصص (التمريض) في المراكز الصحية بالسجون التابعة للإدارة العامة لصحة السجون في عدد من مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية :

أخصائي غير طبيب: البكالوريوس في التمريض.

لا يُشترط خبرة. فـني تمريض: دبلوم في التمريض.

لا يُشترط خبرة. ملاحظة: موعد التقديم: التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/04/14هـ الموافق 2022/11/08م وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/07/08هـ الموافق 2023/01/30م. طريقة التقديم: تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المنطقة في عنوان البريد):