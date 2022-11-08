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شكرا لقرائتكم وظائف في البنك السعودي الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن البنك السعودي الفرنسي (BSF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل بفروع البنك في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مسؤول الدعم الإداري (الرياض).
- مسؤول أول الدعم الإداري (الرياض).
- مدير علاقات أول (الخبر، الرياض).
- مدير المالية – إدارة البرامج (الرياض).
- مدير تطوير ودعم أسواق رأس المال (الرياض).
- مسؤول أول إدارة وكالة القروض (الرياض).
- مدير الإنتاج (الرياض).
- مدير أول استمرارية الأعمال (الرياض).
- مدير نظم المعلومات (الرياض).
- صرّاف أول (الرياض).
- مسؤول أول المحفظة الإقليمية (جدة).
- مدير الحوالات (الرياض).
- وغيرها …
طريقة التقديم:
أوضحت إدارة البنك، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 8 نوفمبر 2022م.
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للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).