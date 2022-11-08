وظائف في البنك السعودي الفرنسي 

أوضحت إدارة البنك، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 8 نوفمبر 2022م.

الرياض - محمد الوسيري - أعلن البنك السعودي الفرنسي (BSF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل بفروع البنك في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

محمد يوسف

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