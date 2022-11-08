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وظائف في البنك السعودي الفرنسي 

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9 تأكيدات طموحة من محمد بن سلمان في شرم الشيخ

الرياض - محمد الوسيري - أعلن البنك السعودي الفرنسي (BSF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل بفروع البنك في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  •  مسؤول الدعم الإداري (الرياض).
  •  مسؤول أول الدعم الإداري (الرياض).
  •  مدير علاقات أول (الخبر، الرياض).
  •  مدير المالية – إدارة البرامج  (الرياض).
  •  مدير تطوير ودعم أسواق رأس المال (الرياض).
  •  مسؤول أول إدارة وكالة القروض (الرياض).
  •  مدير الإنتاج (الرياض).
  •  مدير أول استمرارية الأعمال (الرياض).
  •  مدير نظم المعلومات (الرياض).
  •  صرّاف أول (الرياض).
  • مسؤول أول المحفظة الإقليمية (جدة).
  • مدير الحوالات (الرياض).
  • وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة البنك، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 8 نوفمبر 2022م.

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للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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