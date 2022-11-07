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وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع

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شكرا لقرائتكم وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع (برنامج التأهيل والإحلال)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة لحملة كافة المؤهلات مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:

المسميات الوظيفية

  • فني أجهزة سمعية وبصرية (جازان).
  • مشغل حاسب آلي (الجبيل).
  • ميكانيكي (الجبيل).
  • مهندس شبكات (الجبيل).
  • فني الدائرة التلفزيونية المغلقة (الجبيل).
  • فني تقنية المعلومات (الجبيل).
  • مهندس شراء وتوريد مواد، وقطع غيار (الجبيل).
  •  فني دعم (الجبيل).
  • سائق معدة – الشهادة الابتدائية (الجبيل).
  • وغيرها

التقديم على الوظائف:

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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