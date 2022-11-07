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شكرا لقرائتكم وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع (برنامج التأهيل والإحلال)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة لحملة كافة المؤهلات مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:
المسميات الوظيفية
- فني أجهزة سمعية وبصرية (جازان).
- مشغل حاسب آلي (الجبيل).
- ميكانيكي (الجبيل).
- مهندس شبكات (الجبيل).
- فني الدائرة التلفزيونية المغلقة (الجبيل).
- فني تقنية المعلومات (الجبيل).
- مهندس شراء وتوريد مواد، وقطع غيار (الجبيل).
- فني دعم (الجبيل).
- سائق معدة – الشهادة الابتدائية (الجبيل).
- وغيرها