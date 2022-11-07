شكرا لقرائتكم وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع (برنامج التأهيل والإحلال)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة لحملة كافة المؤهلات مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:

المسميات الوظيفية