شكرا لقرائتكم وزارة النقل تعلن عن 200 فرصة تدريبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عبر موقعها الرسمي عن توفر (200) فرصة تدريبية عبر تمهير (التدريب على رأس العمل) بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

أماكن العمل:-

– (مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية).

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الفرص المتاحة:-

مهندس معماري.

مهندس مدني.

فني هندسة.

مهندس ميكانيكي.

فني طرق.

أخصائي دعم فني.

محلل نظم معلومات.

فني شبكات تقنية معلومات.

مساح أراضي.

أخصائي صحة وسلامة مهنية.

أخصائي مراقبة مخزون.

أخصائي موازنة مالية.

محاسب.

محامي.

مصمم جرافيك.

سكرتير تنفيذي.

مترجم.

أخصائي تنظيم إداري.

أخصائي تطوير إداري.

أخصائي علاقات عامة.

أخصائي إدارة خدمات.

أخصائي عقود.

أخصائي مراقبة موارد بشرية.

أخصائي وثائق ومحفوظات.

الشروط المطلوبة:-

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص ذي صلة.

– ألا يكون على راس عمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

– ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ (6) السابقة للتقديم.

– ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقا.

مزايا تمهير:-

– مكافأة 3,000 ريال لحملة البكالوريوس، 2,000 لحملة الدبلوم.

– تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

– دورات تدريبية إلكترونية.

– شهادة خبرة من هدف.

موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/04/13هـ الموافق بالميلادي 2022/11/07م، ينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/04/21هـ الموافق 2022/11/15م.

طريقة التقديم:-

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