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شكرا لقرائتكم وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:-
أمين مستودع.
الشروط المطلوبة:-
- حاصل على شهادة الدبلوم بدون خبرة سابقة.
- حاصل على شهادة الثانوية العامة مع خبرة سنتين في المجال.
- معرفة أساسيات الرياضيات.
- فهم أنظمة القياس المتري.
طريقة التقديم:
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