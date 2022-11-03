وظائف بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:-



أمين مستودع.

الشروط المطلوبة:- حاصل على شهادة الدبلوم بدون خبرة سابقة.

حاصل على شهادة الدبلوم بدون خبرة سابقة. حاصل على شهادة الثانوية العامة مع خبرة سنتين في المجال.

معرفة أساسيات الرياضيات.

فهم أنظمة القياس المتري. طريقة التقديم: