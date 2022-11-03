وظائف بالهيئة السعودية للمدن الصناعية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ، عبر حسابها الرسمي في لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “لينكد إن”، أن الوظائف المتاحة ستكون في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

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المسمى الوظيفي:

مراجعون داخليون.

المؤهلات والخبرات:

تعليم: درجة البكالوريوس في المحاسبة / المالية.

سنوات من الخبرة: 2-4 سنوات خبرة في مجال التدقيق الداخلي.

المهارات المطلوبة:

مهارات تحليلية متقدمة

كتابة تقارير متقدمة

مهارات الاتصال المتقدمة

طريقة التقديم:

وبينت الهيئة، أنّ التقديم على الوظائف مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 نوفمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)