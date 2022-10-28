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شكرا لقرائتكم وظائف في شركة تكافل الراجحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة تكافل الراجحي، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- أخصائي أول – التأمين الصحي للشركات.
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في الإحصاء أو المالية أو الرياضيات أو الهندسة أو التأمين أو العلوم الاكتوارية أو أي مجال آخر ذي صلة.
- درجة الماجستير في التأمين أو العلوم الاكتوارية أو أي مجال آخر ذي صلة.
- خبرة في شركات التأمين الكبرى متعددة الجنسيات.
- معهد التأمين القانوني (CII)
- الزمالة في معهد التأمين القانوني (ACII).
- الحد الأدنى من الخبرة: 3 – 5 سنوات خبرة ذات صلة.
- يجيد اللغتين العربية والإنجليزية.
- السعوديون فقط.
الكفاءات التقنية:
- المعرفة الأساسية بقطاع التأمين
- إتقان أساسي لتكنولوجيا المعلومات
- المعرفة الأساسية بالمتطلبات التنظيمية ومعايير الصناعة
- الفهم الأساسي لجميع لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أكتوبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).