وظائف في شركة تكافل الراجحي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة تكافل الراجحي، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي أول – التأمين الصحي للشركات.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في الإحصاء أو المالية أو الرياضيات أو الهندسة أو التأمين أو العلوم الاكتوارية أو أي مجال آخر ذي صلة.

درجة الماجستير في التأمين أو العلوم الاكتوارية أو أي مجال آخر ذي صلة.

خبرة في شركات التأمين الكبرى متعددة الجنسيات.

معهد التأمين القانوني (CII)

الزمالة في معهد التأمين القانوني (ACII).

الحد الأدنى من الخبرة: 3 – 5 سنوات خبرة ذات صلة.

يجيد اللغتين العربية والإنجليزية.

السعوديون فقط.

الكفاءات التقنية:

المعرفة الأساسية بقطاع التأمين

إتقان أساسي لتكنولوجيا المعلومات

المعرفة الأساسية بالمتطلبات التنظيمية ومعايير الصناعة

الفهم الأساسي لجميع لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة

طريقة التقديم: