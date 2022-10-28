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وظائف في شركة تكافل الراجحي

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ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة تكافل الراجحي، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • أخصائي أول – التأمين الصحي للشركات.

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في الإحصاء أو المالية أو الرياضيات أو الهندسة أو التأمين أو العلوم الاكتوارية أو أي مجال آخر ذي صلة.
  • درجة الماجستير في التأمين أو العلوم الاكتوارية أو أي مجال آخر ذي صلة.
  • خبرة في شركات التأمين الكبرى متعددة الجنسيات.
  • معهد التأمين القانوني (CII)
  • الزمالة في معهد التأمين القانوني (ACII).
  • الحد الأدنى من الخبرة: 3 – 5 سنوات خبرة ذات صلة.
  • يجيد اللغتين العربية والإنجليزية.
  • السعوديون فقط.

الكفاءات التقنية:

  • المعرفة الأساسية بقطاع التأمين
  • إتقان أساسي لتكنولوجيا المعلومات
  • المعرفة الأساسية بالمتطلبات التنظيمية ومعايير الصناعة
  • الفهم الأساسي لجميع لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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