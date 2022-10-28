وظائف شاغرة في الهيئة الملكية

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءًا من تاريخ 27 أكتوبر 2022م.

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وفقًا للتفاصيل التالية:

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع