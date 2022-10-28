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وظائف شاغرة في الهيئة الملكية

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ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • طبيب مقيم – الطوارئ.
  • أخصائي تمريض.
  • طبيب مقيم – جراحة.
  • طبيبة مقيمة – نساء / توليد.
  • محاضر – إدارة سلاسل الإمدادات.
  • مهندس أخصائي مرافق (هندسة الاتصالات).
  • أستاذ مساعد (هندسة مدنية).
  • محاضرة – تصميم داخلي.
  • محاضرة – موارد بشرية.
  • محاضرة – محاسبة.
  • محاضر – هندسه ميكانيكية (لحام).
  • وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءًا من تاريخ 27 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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