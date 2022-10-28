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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في الهيئة الملكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- طبيب مقيم – الطوارئ.
- أخصائي تمريض.
- طبيب مقيم – جراحة.
- طبيبة مقيمة – نساء / توليد.
- محاضر – إدارة سلاسل الإمدادات.
- مهندس أخصائي مرافق (هندسة الاتصالات).
- أستاذ مساعد (هندسة مدنية).
- محاضرة – تصميم داخلي.
- محاضرة – موارد بشرية.
- محاضرة – محاسبة.
- محاضر – هندسه ميكانيكية (لحام).
- وغيرها …
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءًا من تاريخ 27 أكتوبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).