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وظائف بـ شركة الغاز والتصنيع الأهلية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة مجالات، للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

 مسؤول الامتثال والحوكمة:

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في تخصصات القانون أو المالية.
  •  خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة في مجال العمل.

أخصائي المشتريات:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في تخصصات الأعمال أو الهندسة العامة.
  • خبرة  +3 سنوات خبرة في دور مماثل.
  •  مهارات الحاسب الآلي.

 مهندس شبكة أول:

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في تخصصات نظم معلومات أو هندسة عامة.
  • ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة في مجال ذي صلة.

 رئيس البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات:

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في تخصصات العلوم أو علوم الحاسب.
  •  أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمات البنية التحتية، منها 3 سنوات كمدير للعمليات في شركة كبرى.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وبدءًا من تاريخ 27 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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