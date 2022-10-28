وظائف بـ شركة الغاز والتصنيع الأهلية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة مجالات، للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مسؤول الامتثال والحوكمة:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في تخصصات القانون أو المالية.

خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة في مجال العمل.

أخصائي المشتريات:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في تخصصات الأعمال أو الهندسة العامة.

خبرة +3 سنوات خبرة في دور مماثل.

مهارات الحاسب الآلي.

مهندس شبكة أول:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في تخصصات نظم معلومات أو هندسة عامة.

ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة في مجال ذي صلة.

رئيس البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في تخصصات العلوم أو علوم الحاسب.

أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمات البنية التحتية، منها 3 سنوات كمدير للعمليات في شركة كبرى.