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شكرا لقرائتكم وظائف بـ شركة الغاز والتصنيع الأهلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة مجالات، للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مسؤول الامتثال والحوكمة:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في تخصصات القانون أو المالية.
- خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة في مجال العمل.
أخصائي المشتريات:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في تخصصات الأعمال أو الهندسة العامة.
- خبرة +3 سنوات خبرة في دور مماثل.
- مهارات الحاسب الآلي.
مهندس شبكة أول:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في تخصصات نظم معلومات أو هندسة عامة.
- ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة في مجال ذي صلة.
رئيس البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في تخصصات العلوم أو علوم الحاسب.
- أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمات البنية التحتية، منها 3 سنوات كمدير للعمليات في شركة كبرى.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وبدءًا من تاريخ 27 أكتوبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).