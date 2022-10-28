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وظائف شاغرة في شركة أرامكو

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز (Aramco)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مهندس تخطيط مرافق المصب:

– اختصاصي علوم:

– استراتيجي الوسائط الرقمية:

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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