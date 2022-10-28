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وظائف بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

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ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو) عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق وذلك وفق التفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي 

وظيفة مدير التدقيق الداخلي المالي والإداري

المؤهلات والخبرة

 

  • خبرة عملية 8 سنوات في مجالات ذات الصلة
  • خبرة 3 سنوات في المجالات الإدارية والقيادية
  • شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها
  • شهادة الماجستير في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها (إضافية)

طريقة التقديم:

للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للهيئة:

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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