شكرا لقرائتكم وظائف بـ شركة البحر الأحمر للتطوير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير عمليات التنقل الأرضي.

مساعد مدير عمليات التنقل البحري.

مساعد عمليات النقل الجوي.

كبير أخصائي نمذجة معلومات البناء.

مدير معماري داخلي مشارك.

مساعد مدير هندسة المناظر الطبيعية.

أخصائي الانتقال التشغيلي.

مدير الإنشاءات.

مساعد المدير التجاري.

أخصائي أول مساح كميات.

مدير الموارد البشرية.

مدير تجاري أول.

كبير أخصائي نمذجة معلومات البناء.

محاسب مشروع أول.

أخصائي أول مساح الكميات.

مساعد تنفيذي.

مدير تجاري أول.

منسق مراقبة الوثائق.

مدير مشروع التنقل الأول.

المدير التجاري.

وغيرها…